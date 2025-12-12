Racing ya está en Santiago del Estero y fue recibido por una multitud de hinchas

A poco menos de 24 horas para la gran final del Clausura contra Estudiantes, la delegación de la Academia arribó a La Banda.

La expectativa en Racing es enorme y no es casualidad. El club de Avellaneda se acostumbró a ser protagonista y a disputar partidos decisivos, y la final del Clausura ante Estudiantes será la duodécima definición desde 2014. Una cifra que refleja un proceso sostenido y alimenta la ilusión de todo el mundo académico por sumar un nuevo título a su historia.

Esa ilusión se hizo sentir en la noche del viernes, cuando el plantel arribó a Santiago del Estero a menos de 24 horas del choque decisivo frente al Pincha. En La Banda, bajo un clima familiar y festivo, los primeros hinchas comenzaron a copar la ciudad y, entre cánticos, banderas y aplausos, le dieron una cálida bienvenida al equipo en el hotel de concentración.

Con 20.000 entradas agotadas, el respaldo del pueblo racinguista será total en el estadio Madre de Ciudades. La mayoría de los simpatizantes terminará de llegar este sábado, pero el mensaje ya fue claro: el equipo no estará solo en una nueva final que puede marcar otro capítulo dorado para el club.