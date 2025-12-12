Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 26º
X
Somos Deporte

Quimsa abrió el Cuadrangular de Semifinales con una derrota ante Instituto

La Fusión sufrió un bajón marcado en el segundo tiempo y cayó con claridad ante Instituto por 75 a 46 en el arranque del cuadrangular. Este sábado buscará recuperarse frente a Hindú.

Hoy 22:42
Quimsa Instituto femenino

Quimsa no pudo comenzar con el pie derecho el Cuadrangular de Semifinales y perdió ante Instituto por un contundente 75 a 46, en un partido que se le escapó en la segunda mitad. Tras un primer tiempo equilibrado y con pasajes favorables, el equipo santiagueño se quedó sin respuestas ofensivas y fue superado ampliamente por el conjunto cordobés.

La Fusión tuvo un auspicioso inicio de juego con Campos intratable (diez puntos) y una bomba de Peralta llegando desde el banco para adelantarse 19 a 10. 

Las cordobesas contestaron con Sagardoy pero la dupla Gramajo - Peralta aumentaron cifras, antes del entretiempo Instituto emparejó las cosas, pero triples de Rojas y Peralta mantuvieron adelante a las dirigidas por Brao por 32 a 30.

El dueño de casa tuvo un tercer parcial muy efectivo (24 a 12) mediante triples de López y Stoppello además del aporte de Armas.

Sobre el final siguieron los triples de Instituto con Stoppello, Sienra y De Virgilio para engrosar la diferencia. Las santiagueñas de quedaron sin gol en el último segmento y cayeron 75 a 46. 

Julieta Sienra con 16 puntos y Gisel Botta con 12 se destacaron, en la visita 14 de Lorena Campos.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cronograma de pagos de fin de año: cuándo cobrará la administración pública el aguinaldo, bono y sueldo
  2. 2. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  3. 3. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  4. 4. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  5. 5. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT