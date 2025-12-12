El sorpresivo amistoso que podría jugar la Selección Argentina antes de la Finalissima

La Albiceleste sumaría un rival inesperado en la previa del duelo ante España.

Hoy 22:48

La Selección Argentina ya transita la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026, luego del sorteo de la fase de grupos, y comienzan a aparecer posibles amistosos en el calendario. En ese contexto, surgió un rival llamativo: Senegal, que podría medirse con la Albiceleste a pocos días de la esperada Finalissima.

La información fue difundida por la Federación Senegalesa de Fútbol, que confirmó un amistoso ante Estados Unidos para el 31 de mayo y reveló que evalúa disputar otro encuentro en marzo frente a Arabia Saudita o Argentina. De concretarse esta última opción, el cruce se daría en la misma ventana FIFA en la que el seleccionado nacional debería enfrentar a España por el título intercontinental.

Justamente, el duelo ante la Roja todavía no tiene confirmación oficial ni sede definida. La idea es que se juegue en Qatar, aunque la falta de precisiones genera cierta incomodidad en el cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que busca cerrar cuanto antes la planificación definitiva de la gira.

Senegal, que ya tiene su boleto asegurado al Mundial, integrará el Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam. Argentina, por su parte, lidera el Grupo J y se medirá ante Argelia, Austria y Jordania, mientras la AFA continúa ajustando los últimos detalles de los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo.