“¡Se me escapó!”: Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara

La conductora habló de más en Sálvese Quien Pueda, reveló datos privados que le confió la empresaria y terminó pidiendo perdón al aire.
Yanina Latorre volvió a ser protagonista de un momento explosivo en Sálvese Quien Pueda. En medio de una charla distendida, terminó mandando al frente a Wanda Nara y blanqueó que Evangelina Anderson e Ian Lucas están juntos.
Todo comenzó cuando Yanina vio un informe con las declaraciones que brindó el joven recientemente sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity, con quien enfrenta fuertes rumores de romance: “Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, aseguró, sin medir las consecuencias.
Apenas tomó dimensión de lo que acababa de decir, se agarró la cara y pidió disculpas: “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”.
Ya resignada, terminó blanqueando lo inevitable: “No lo hice a propósito, se me escapó. Estoy mareada, ya no sé cuándo estoy en vivo. Estuve muchas horas en MasterChef”, se justificó, antes de asegurar que mantuvo una conversación privada con Wanda en el camarín.