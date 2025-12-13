Un trabajador sufrió graves lesiones al caer de una máquina en el barrio Rivadavia

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando un operario de 45 años cayó desde la pala cargadora en la que se encontraba. Fue trasladado de urgencia al hospital, mientras se investigan las causas del incidente.

Un dramático accidente laboral se registró en la mañana de este sábado en el barrio Rivadavia, cuando un hombre de 45 años resultó gravemente herido tras caer de una máquina durante tareas de limpieza. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00, en la intersección de las calles Rivadavia y Lugones, lo que desató la inmediata intervención de servicios de emergencia y de seguridad.

Según el relato de los involucrados, el operario José Alfredo Díaz, de 40 años, quien se encontraba a cargo de una pala cargadora de gran porte, estaba trasladando a dos compañeros en la pala de la máquina cuando uno de ellos, identificado como Juan Carlos Sisti, perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo bajo el rodado. En cuestión de minutos, el trabajador herido fue auxiliado por sus compañeros y se solicitó la presencia de una ambulancia.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEASE) arribó rápidamente al lugar, trasladando al operario accidentado hacia el Hospital Regional para su atención urgente. Fuentes médicas confirmaron que el hombre sufrió lesiones de consideración, aunque su estado se mantuvo estable tras su llegada al centro asistencial.

La policía científica intervino en la escena para realizar las pericias correspondientes, mientras que el fiscal de turno, Dr. Martín Silva, dispuso una serie de medidas judiciales. El conductor de la pala, José Alfredo Díaz, fue demorado para ser sometido a un test de alcoholemia, mientras que la máquina fue secuestrada preventivamente para su análisis.