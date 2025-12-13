“Me hizo la noche y me trajo recuerdos lindos”: Luciana Salazar habló del encuentro con Ramiro Marra

La modelo confirmó que compartieron una salida en un restaurante de Palermo, destacó la buena química y aclaró que no están saliendo, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a verse.

Luciana Salazar y Ramiro Marra sorprendieron a todos al confirmar que habían estado juntos en un restaurante top de Palermo. Lejos de desmentir la química entre ellos, la modelo y el político aseguraron que la habían pasado muy bien tras su encuentro y no descartaron volver a verse, esta vez solos.

Después de las especulaciones sobre el romance, Salazar aseguró que la había pasado muy bien junto al empresario y le dedicó un guiño en sus historias de Instagram. “Hoy por un momento volví a tener 14 años, kiosco de Alejo y salón Español”, escribió haciendo referencia al pasado que la une con Marra.

Luciana había detallado cómo se dio el encuentro con Marra. “Lo vi por primera vez en un restaurant en el que había mucha gente conocida. Él se acercó a saludar muy educadamente, se presentó, se sentó a charlar. Yo estaba con una amiga mía y nos matamos de risa”, comenzó diciendo en una entrevista con Franco Mercuriali, Sofía Kotler y Pablo de León.

Respecto a la primera interacción que tuvieron, Luli indicó: “Me empezó a contar anécdotas de la infancia que yo ni me las acordaba. Nos empezamos a matar de risa y teníamos gente conocida en común. Compartíamos colegio, él iba al de hombres y yo al de mujeres”.

“Fue muy divertido, me hizo la noche porque me trajo recuerdos lindos de esas épocas. Fue eso. Él me empezó a seguir y yo lo empecé a seguir educadamente”, sostuvo sobre el guiño en redes que tuvieron.

En cuanto a cómo es ella en las relaciones y si está aprobado Ramiro para una segunda cita, Salazar sostuvo: “Yo soy chapada a la antigua, si no me lo presentan yo no voy para adelante. Obviamente, pulgar 100% para arriba porque me hizo la noche. Me hizo recordar una etapa de mi vida hermosa”.

“No estamos saliendo. Fue algo muy espontáneo. Se acercó amorosamente a saludar y nos quedamos charlando, hablamos de todo, hasta de política”, aclaró.

Por último, le pareció llamativo que algunos periodistas dieran por confirmado el romance: “A mí esto me sorprendió. No quiero que se especule con algo que no es. Nos conocimos ayer por primera vez”.