Seguí en vivo el imperdible cierre del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa con una grilla de primer nivel

La celebración de medio siglo del tradicional evento del sur santiagueño culmina este sábado en el Club Atlético Sumampa con una grilla de primer nivel, actividades tradicionales y una multitud que acompaña cada edición.

Hoy 22:11

La comunidad de Sumampa y visitantes de toda la región se preparan para vivir este sábado la segunda jornada del 50° Festival de la Canción Popular, que se desarrolla en el Campo de Deportes del Club Atlético Sumampa, en una edición que celebra cinco décadas de historia y tradición en el corazón cultural del sur santiagueño.

Luego de una apertura que congregó a una multitud el viernes con figuras como Karina La Princesita, Dale Q’ Va, Campedrinos, Paquito Ocaño, Trajinantes, Los Cristales del Chamamé y Llokallas, este sábado el festival vuelve a encender los escenarios con una cartelera de artistas de gran convocatoria.

La velada de este sábado 14 de febrero tendrá como figura estelar al reconocido cantante El Chaqueño Palavecino, acompañado por agrupaciones y solistas como Los Guaraníes, Alejandro Veliz, Marcelo Toledo, Caroso Monge, El Mestizo, Diferentes y Sentimiento Campero, entre otros artistas que garantizarán una noche vibrante de música popular.

Además de los espectáculos musicales, la celebración comprende actividades tradicionales como jineteadas, academias de danzas, DJs en vivo, un paseo de artesanos y una variada oferta gastronómica con comidas típicas que reflejan la identidad santiagueña, consolidando al festival como un punto de encuentro cultural y social para toda la familia.

La edición número 50 del Festival de la Canción Popular de Sumampa no solo destaca por su programación artística, sino también por el espíritu de comunidad y tradición que lo caracteriza, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del calendario cultural del interior provincial.