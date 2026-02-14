Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado

El hecho ocurrió en Pozuelos y la víctima fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud de Termas. Buscan al agresor.

14/02/2026

Un violento hecho se registró el sábado por la noche y mantiene en vilo a vecinos de la zona. Un joven de 24 años se encuentra internado en estado crítico tras haber sido atacado con un arma blanca en la localidad de Pozuelos.

El herido fue identificado como Miguel Alejandro Heredia, quien alrededor de las 21 ingresó por sus propios medios al Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo con una profunda herida en la región inguinal izquierda. Según fuentes médicas, presentaba signos vitales comprometidos y debió ser asistido de urgencia, quedando internado bajo estrictos controles. No se descarta su traslado a un centro de mayor complejidad, de acuerdo a su evolución.

De acuerdo con los primeros datos aportados por su pareja, ambos se encontraban en su domicilio cuando se presentaron dos personas. Al salir a dialogar, uno de ellos —un menor conocido por el alias “Pimpon”— habría extraído un cuchillo y lo atacó directamente, provocándole una lesión de extrema gravedad antes de darse a la fuga.

Debido al delicado estado del joven, en ese momento no fue posible ampliar detalles sobre lo sucedido.

El hecho es investigado por personal policial de la jurisdicción, con intervención de la Fiscalía de turno, que ordenó la apertura de una causa, la toma de testimonios y un operativo para dar con el presunto agresor. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del brutal ataque.