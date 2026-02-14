Laurita Fernández confirmó su relación con una foto en pareja

Después de semanas de especulaciones, la conductora publicó su primera foto junto a su pareja, confirmando el romance.

Hoy 20:00

Laurita Fernández eligió el Día de San Valentín para confirmar públicamente su relación con Matías Busquet. La conductora compartió en sus redes la primera foto juntos y puso fin a los rumores que circulaban desde fines del año pasado.

En la imagen se los ve de entrecasa, abrazados, sonrientes y desde una habitación. Ella lo etiquetó y sumó un corazón, gesto que fue interpretado como la oficialización definitiva del romance. Hasta ese momento, ambos habían optado por mantener una relación de bajo perfil.

Romance confirmado

Las versiones del romance comenzaron en diciembre del 2025, cuando fueron vistos en el pasado recital de Shakira en Buenos Aires. Desde entonces, crecieron las especulaciones, aunque ninguno hizo declaraciones públicas al respecto.

Días atrás a este acontecimiento, Fernández habló del tema en la mesa de Juana Viale. “Lo estoy conociendo… Estamos hace un par de meses. Él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña”, reveló entre risas.

Además, detalló cómo empezó todo: “Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo, El método Grönholm. Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria. Ahí empezamos a hablar más”.