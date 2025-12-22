Quién es María Sol, la hermana de Messi que se casa con un entrenador de Inter Miami

La hermana menor del astro argentino pasará por el altar el próximo 3 de enero en una ceremonia en Rosario.

A diferencia de la exposición mundial que rodea a su hermano, María Sol Messi construyó una carrera sólida y un perfil bajo. Sin embargo, en los primeros días del año todas las miradas estarán puestas en ella por un acontecimiento especial: su casamiento con Tuli Arellano, que se perfila como el gran evento familiar del inicio de 2026.

La fecha elegida es el 3 de enero y el escenario será Rosario, la ciudad que vio nacer tanto a los Messi como a Arellano. La elección no es casual: permitirá que Lionel Messi, de vacaciones hasta el 6 de enero, pueda estar presente junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para acompañar a su hermana menor en un día clave.

Quién es María Sol Messi

Con 32 años, Sol Messi logró forjar un nombre propio en la industria de la moda, siempre lejos del ruido mediático. Diseñadora de indumentaria, su recorrido profesional estuvo marcado por el compromiso y el trabajo detrás de escena en proyectos familiares de alcance global.

Uno de sus roles más destacados fue como brand manager de The Messi Store, donde fue clave para unir la visión estética de Lionel Messi con la identidad de la marca. En ese proceso trabajó junto a Virginia Hilfiger, logrando que la línea reflejara el estilo sobrio y moderno del capitán argentino.

En la actualidad, lidera “Bikinis Río”, una marca de trajes de baño con proyección internacional, donde desarrolla sus propias colecciones. En ese camino, Antonela Roccuzzo se convirtió en una aliada fundamental y una de las principales difusoras de sus diseños.

Tras vivir un tiempo en España, María Sol regresó a la Argentina para impulsar sus emprendimientos y mantenerse cerca de su círculo íntimo. En su entorno también destacan su rol familiar y el vínculo cercano que mantiene con Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel.

Una boda con raíces rosarinas

El casamiento con Tuli Arellano, actual entrenador de la Sub-19 del Inter Miami, simboliza un cierre de ciclo especial. Ambos crecieron en el tradicional barrio La Bajada y, tras años de relación, decidieron formalizar su unión rodeados de afectos y lejos de los flashes.

Fiel a su estilo, la discreción será la premisa de una noche íntima, donde la familia más famosa del fútbol celebrará, una vez más, la importancia de sus orígenes rosarinos.