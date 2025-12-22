Ingresar
Emotiva cena de la Promo 2025 de la Escuela Técnica N° 13 de Estación Simbolar

Los estudiantes compartieron con amigos y familiares una emotiva noche en el Complejo Polideportivo Municipal.

Hoy 16:25

Como en casi todos los acontecimientos sociales de esta comunidad del departamento Banda, el Complejo Polideportivo Municipal fue escenario de un momento cargado de emociones, donde familiares, amigos y docentes de la Promoción 2025 de la Escuela Técnica N° 13 “Prof. Julio Olivera” compartieron la cena de egresados.

Se trata de una nueva camada de estudiantes que finalizaron las carreras de Técnicos en Administración y Gestión y de Técnicos en Producción Agropecuaria, quienes dejaron una huella imborrable en la institución.

El comisionado municipal, Omar Alderete, también fue parte de esta celebración, invitado especialmente, en reconocimiento por su apoyo permanente a esta institución y a todos los establecimientos educativos de la zona.

También en esta oportunidad, la comuna colaboró no sólo con la cesión de las instalaciones del polideportivo, sino además con otros detalles para que ésta sea una fiesta inolvidable para los alumnos, sus docentes y las familias de Estación Simbolar y alrededores.

