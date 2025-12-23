Un jugador de Racing tiene todo acordado para ser compañero de Messi en el Inter Miami

El campeón de la Selección argentina compartirá vestuario con otro compatriota en la MLS de Estados Unidos.

Hoy 14:06

El lateral derecho Facundo Mura atraviesa horas decisivas en su futuro y todo indica que no continuará en Racing. Con el contrato próximo a vencer y sin acuerdo para su renovación, el defensor tendría todo arreglado para convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami, donde compartiría plantel con Lionel Messi.

El vínculo de Mura con la “Academia”, firmado en 2022, quedó desactualizado desde lo económico. La propuesta presentada por la dirigencia encabezada por Diego Alberto Milito no terminó de convencer al jugador, que optó por buscar nuevos horizontes y salir del club en condición de libre.

En ese escenario, Inter Miami aceleró las gestiones con la intención de reforzar la banda derecha, aunque Mura también puede desempeñarse como lateral izquierdo, una versatilidad que seduce al cuerpo técnico del conjunto estadounidense.

A sus 26 años, Mura llegó a Racing proveniente de Colón de Santa Fe y tuvo un ciclo más que destacado. Disputó 144 partidos oficiales, en los que convirtió 12 goles y entregó 15 asistencias, siendo una pieza importante en distintos momentos del equipo.

Además, fue protagonista en la obtención de cuatro títulos: Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025, cerrando una etapa exitosa en Avellaneda y quedando a un paso de iniciar una nueva experiencia internacional junto a Messi en la MLS.