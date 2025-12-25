Maniobró para evitar chocar una moto y terminó con su auto contra un poste

El siniestro vial ocurrió sobre ruta provincial 34, en Villa Colorada. Por fortuna, el choque solo dejó daños materiales.

Hoy 17:39

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 22.30 horas del pasado miércoles sobre la ruta provincial N° 34, a la altura del paraje Villa Colorada, donde un automóvil terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue protagonizado por un VW Gol Power, conducido por un hombre de 28 años, con domicilio en el barrio Belgrano de la ciudad de Fernández, quien se desplazaba en sentido sur a norte. En el vehículo viajaba además una mujer de 22 años, también residente en el mismo barrio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor habría realizado una maniobra brusca para esquivar un motovehículo que se cruzó repentinamente en la calzada, lo que provocó que perdiera el control del rodado, cruzara de carril y terminara colisionando contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo y en la estructura afectada.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 62 de Vilmer, que intervino por razones de jurisdicción y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.