Susto en Selva: se incendió la carga de carbón de un camión en plena estación de servicio

​El siniestro ocurrió este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 34. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, las llamas no alcanzaron la estructura del vehículo ni las instalaciones de combustible.

Hoy 23:15

En la tarde de este domingo se registró un principio de incendio en el playón de una estación de servicio ubicada a la vera de la Ruta Nacional 34, en la ciudad de Selva. El incidente involucró a un camión que transportaba una carga de carbón vegetal.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría originado en el cargamento, generando una densa humareda que alertó de inmediato a los trabajadores y conductores presentes en el lugar. Dada la cercanía con los surtidores de combustible, el riesgo de un hecho mayor era latente.

Al recibir el alerta, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Selva desplazó rápidamente a una dotación, quienes acudieron al lugar en dos unidades.

Las tareas se centraron en evitar que el calor afectara el tanque del camión o se propagara a otros vehículos.

Se trabajó intensamente removiendo la carga de carbón para sofocar las brasas internas.

Afortunadamente, el despliegue permitió controlar la situación en pocos minutos. No se reportaron heridos ni daños estructurales de consideración en la estación de servicio, limitándose las pérdidas únicamente a una parte de la mercadería transportada.