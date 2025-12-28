Ingresar
La Municipalidad informó su programa de fumigaciones preventivas para esta semana

Hoy 22:49

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Calidad de Vida, cumplirá esta semana con su programa anual de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos, y por ello difundió su cronograma de trabajo para esta semana abarcando diferentes barrios.

El lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

El martes las pulverizaciones se realizarán en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles será el turno de los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El viernes está previsto fumigar los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

