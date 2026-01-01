Impactante choque en Ruta 38: un auto fue atravesado por el guardarrail

La barrera lateral de contención de la ruta atravesó el habitáculo, aunque sin causar lesiones al conductor, oriundo de La Rioja.

Hoy 23:56

Un siniestro vial de alto impacto se registró durante la jornada de este jueves 1 de enero sobre la Ruta Nacional Nº 38, en su traza nueva, a la altura del Ingenio Santa Bárbara, y generó la intervención de personal policial y de bomberos voluntarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pese a la violencia del choque, no se registraron personas heridas.

Según la información oficial, el hecho fue protagonizado por un automóvil Fiat Cronos que circulaba por la mencionada arteria y que, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control.

El rodado terminó impactando contra el guardarrail ubicado al costado de la calzada, estructura que quedó incrustada en el lateral derecho del vehículo, antes de que el auto finalizara su recorrido fuera de la cinta asfáltica.

En el interior del automóvil viajaba una sola persona, oriunda de la provincia de La Rioja, quien afortunadamente no sufrió lesiones, a pesar de la magnitud del impacto y de los importantes daños materiales que evidenció el rodado.