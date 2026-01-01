Sorprendieron a un ladrón cuando robaba un chancho y fue demorado

En las últimas horas, un sujeto fue sorprendido en pleno robo de un lechón en una finca a pocos kilómetros de la ciudad de Monte Quemado.

Hoy 21:48

Según relataron los propietarios del lugar, con la colaboración de vecinos de la zona, el individuo fue descubierto mientras cometía el ilícito. En las imágenes que comenzaron a circular se puede observar cómo los presentes retienen al sospechoso, quien ya tenía al animal sin vida tendido en el suelo.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, este tipo de hechos no sería un caso aislado, ya que desde hace tiempo vienen denunciando la sustracción de distintos animales de granja en el sector, lo que genera preocupación entre los productores rurales.

El caso quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar cómo continuará el proceso y las responsabilidades correspondientes.