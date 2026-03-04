Caso Ramona Medina: resolvieron extender la detención de “Chuky” Bustamante

El juez Sálice resolvió extender la detención del presunto femicida. La defensa solicitó la inmediata libertad por “falta de elementos probatorios”.

Luis Ricardo "Chucky" Bustamante seguirá detenido mientras avanza la investigación en su contra, siendo el único imputado y detenido por el asesinato de Ramona Medina, de quien solo se hallaron partes del cuerpo el pasado 15 de febrero.

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo la audiencia en el Centro Judicial Termas, a pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscal Dahiana Pérez Vicens y estuvo encabezada por el Juez de Control y Garantías Silvio Sálice, con la presencia de la defensora oficial Ana Silvia Gérez.

Durante la audiencia las partes expusieron sus argumentos, entre los que se destacó el pedido de la defensa de Bustamante de su inmediata liberación en base a la “falta de elementos probatorios”.

Tras la deliberación, el juez decidió hacer lugar a lo solicitado por la fiscalía y extender la detención sin plazos de Bustamante, según informó la Fiscal Vicens a Diario Panorama.

Vale recordar que durante la investigación de la causa, Bustamante habría expresado a la policía que Ramona Medina “se me murió” y que tras observar que estaba sin vida tuvo “miedo”, por lo que decidió descartar el cuerpo en la zona del cementerio.

Ya durante la indagatoria, manifestó “recién me entero porque estoy detenido”, tratando de desviar además la atención hacia supuestos apremios y amenazas de familiares de Medina.

Reunión

Una vez finalizada la audiencia, la fiscal Vicens recibió a las hijas de Ramona Medina en su oficina, donde recibió consultas de las mismas y les informó de los pasos que se dieron y los avances en la causa, tras lo cual se retiraron a sus hogares.