Detienen en Córdoba al camionero que chocó al alumno del colegio San Jorge

Estuvo prófugo desde el 9 de enero, cuando sucedió el hecho. Había embestido a Santiago Benjamín Díaz (17) y lo dejó tirado sobre avenida Belgrano. El estudiante estuvo tres semanas en grave estado.

Hoy 06:45

Luego de más de dos meses de investigación, efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos identificaron y detuvieron al camionero acusado de atropellar y abandonar a Santiago Benjamín Díaz, el adolescente de 17 años que sufrió heridas gravísimas tras ser embestido cuando circulaba en bicicleta por avenida Belgrano, entre Castelli y Brandsen.

El hecho ocurrió el 9 de enero, cuando el joven fue impactado por un camión que continuó su marcha sin detenerse. A raíz de las lesiones, el estudiante del Colegio San Jorge permaneció varias semanas internado en el Hospital Regional, con asistencia respiratoria mecánica.

La identificación del conductor fue posible tras un análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y el entrecruzamiento de datos a nivel nacional. Las imágenes permitieron establecer la patente del rodado, que circulaba de norte a sur por la avenida, y determinar que pertenecía a una empresa de transporte.

Con esa información, los investigadores solicitaron a la firma los datos del chofer que conducía el camión en el horario del siniestro. De ese modo, se identificó a Héctor David Ferreyra como el conductor al momento del choque.

Según fuentes vinculadas a la causa, al tomar conocimiento de que era buscado por la Justicia santiagueña, Ferreyra se presentó en una comisaría de Córdoba, donde realizó una exposición en la que reconoció haber colisionado a un ciclista cuando circulaba por avenida Belgrano con destino a Loreto, a la altura de una estación de servicio de YPF.

En su declaración, el camionero sostuvo que asistió al menor junto a otros dos conductores hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, esa versión no coincide con los resultados de la investigación, ya que desde el momento del hecho no se había logrado identificar el vehículo involucrado.

Ante esta situación, la fiscalía interviniente solicitó la orden de detención. Una comisión policial viajó a Córdoba y concretó el arresto del imputado, quien al cierre de esta edición era trasladado a Santiago del Estero para quedar a disposición de la Justicia.