Independiente BBC logró un triunfazo ante Hindú y se ilusiona con los playoffs

03/03/2026

Independiente BBC consiguió una victoria clave en casa al superar 84-71 a Hindú Club, un rival directo en la lucha por la clasificación. El triunfo le permite a los Diablos Azules seguir en carrera de cara a los playoffs y tomar aire antes de salir a la ruta.

Julien fue el goleador con 23 puntos, bien acompañado por Amicucci, que aportó 17 unidades y 7 rebotes. Con este resultado, Independiente afrontará sus próximas presentaciones como visitante en Mendoza, donde enfrentará a Rivadavia y Huracán Las Heras.

El primer cuarto fue extenso y arrancó con dominio cordobés. Hindú impuso un parcial de 9-2 en el inicio, pero el conjunto santiagueño reaccionó pasado la mitad del segmento. Con Aliende y Julien como estandartes, el local dio vuelta el marcador y cerró arriba 22-17.

El segundo parcial fue más equilibrado. Ludueña lastimó desde el perímetro para el Aurinegro, mientras que Independiente logró ampliar la diferencia hasta por doce puntos con un buen pasaje de Amicucci y Rivero en la pintura. Sobre el cierre, los hermanos Bruera aprovecharon la rotación para descontar y dejar el tanteador 39-32 al descanso.

En el tercer cuarto, con Morera encendido y el ritmo dinámico que imprimió Aliende, Inde sacó quince de ventaja (54-39). La defensa santiagueña, con mucho contacto, forzó pérdidas y malos tiros del rival. El segmento concluyó 67-52 para el dueño de casa.

En el último parcial, Independiente manejó el ritmo del juego. Amicucci y Julien sostuvieron la diferencia, aunque Pikaluk y Folmer achicaron distancias en los minutos finales. El antecedente de la diferencia de trece puntos en Córdoba y la lograda en Santiago empezó a jugar su papel, y el cierre fue cortado por esa razón. Finalmente, los de Rivero controlaron la situación y sellaron el 84-71 definitivo.

Un triunfo de peso para Independiente BBC, que se mantiene firme en la pelea y ahora buscará ratificar su momento en tierras mendocinas.