SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 21º
Locales

El tiempo para este miércoles 4 de marzo en Santiago del Estero: se espera que las tormentas continuen durante toda la jornada y anuncian 30° de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable, con probabilidades de lluvias durante todo el día y mayor intensidad hacia la noche.

Hoy 01:51

Luego de la fuerte tormenta registrada durante la mañana del martes, que provocó intensas precipitaciones y alivió momentáneamente el calor agobiante, las altas temperaturas descendieron algunos grados en Santiago del Estero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles 4 de marzo se espera una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 21°C, marcando una baja respecto a los valores que se venían registrando en jornadas anteriores.

El organismo anticipa probabilidad de tormentas aisladas durante toda la jornada, aunque las chances de precipitaciones aumentarán hacia la noche, alcanzando hasta un 70%. No se descarta que algunas lluvias puedan presentarse con intensidad variable.

En cuanto al pronóstico extendido, el jueves se perfila con altas probabilidades de tormentas fuertes durante todo el día, manteniéndose temperaturas similares, con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

