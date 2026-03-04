Ingresar
Violento asalto a camionero: le dispararon dos veces y lo despojaron de una importante suma de dinero

El transportista, de 29 años, fue interceptado a la altura de Roversi, en el departamento Moreno. Recibió golpes y cortes y llegó en estado de shock al hospital de Quimilí.

Hoy 14:01

Un camionero que circulaba por la Ruta Nacional 89, transportando madera desde Corrientes con destino a Tucumán, fue víctima de un violento asalto. El hecho ocurrió a la altura de Roversi, donde el camión recibió dos disparos en la parte frontal.

Según el relato del conductor, los agresores se movilizaban en una Volkswagen Amarok y un Peugeot, con al menos ocho ocupantes. Tras efectuar los disparos, lo obligaron a descender del vehículo y, mediante gritos y golpes, lo despojaron de una importante suma de dinero antes de darse a la fuga.

Luego del ataque, el transportista condujo cerca de 50 kilómetros hasta detenerse frente a la estación de servicio YPF de Quimilí, sobre la Ruta 89. Posteriormente fue trasladado al hospital de Quimilí, donde ingresó en estado de shock y con lesiones en el rostro.

El camión permanece bajo custodia policial y la Policía de Quimilí inició una investigación para identificar a los responsables del hecho.

