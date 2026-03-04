Fuentes dijo que más de 13.000 boletos de colectivos gratuitos mensuales beneficiarán a estudiantes del nivel primario

La intendente de la Capital valoró la decisión de otorgar este beneficio.

Hoy 23:44

La intendente, Ing. Norma Fuentes, resaltó que más de 13.000 boletos gratuitos mensuales beneficiarán a estudiantes del nivel primario en todas las líneas de colectivos de la Capital durante el ciclo lectivo 2026.

«Es una decisión de nuestra gestión otorgar este subsidio a los niños y niñas de la ciudad al inicio del nuevo ciclo lectivo, en sintonía con el impulso y la defensa de la educación que lleva adelante nuestro gobernador, Elías Suárez», expresó.

«A pesar de que el gobierno nacional ha suspendido el envío de fondos para el transporte, hemos decidido realizar los esfuerzos presupuestarios necesarios para garantizar que cada alumno de primaria pueda asistir de forma gratuita a su lugar de estudio», remarcó la jefa comunal.

Cabe recordar que este programa incluye a alumnos regulares de instituciones educativas de nivel primario, tanto de gestión pública como privada, de la ciudad Capital, quienes gozarán de la gratuidad total del boleto en el transporte público de pasajeros.