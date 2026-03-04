Un triunfo que ilusiona: Boca jugó un gran partido, se floreó en la Fortaleza y goleó a Lanús

El Xeneize se impuso con contundencia por 3 a 0 ante el Granate que llegaba en alza tras conquistar la Recopa Sudamericana, por el partido atrasado de la fecha 7 del Torneo Apertura.

Hoy 23:00

Hay que estar en la piel de un hincha de Boca Juniors por estos días. Más de tres años sin dar una vuelta olímpica, dudas sobre los refuerzos, cuestionamientos al entrenador y la obligación incómoda de hacerle pasillo de honor a su rival. El contexto no ayudaba. Pero en La Fortaleza, el equipo respondió con un 3-0 contundente ante Lanús que trajo alivio y esperanza.

Los 10.000 hinchas que coparon el estadio fueron testigos de la mejor versión del equipo de Claudio Ubeda en 2026. Boca cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y mostró carácter, juego asociado y contundencia. Sin embargo, más allá del resultado, la gran noticia fue el partido descomunal de Tomás Aranda, el juvenil que se adueñó de la escena.

Ubicado inicialmente como extremo izquierdo, Aranda no se limitó a la banda. Se movió con inteligencia, pidió la pelota, se ofreció como enlace y fue el socio ideal de Leandro Paredes, quien siempre reclama alguien con quien jugar en corto y romper líneas. El pibe no solo aportó claridad, también mostró compromiso para recuperar y sostener el equilibrio.

Su influencia fue directa en los goles. En el primero, inició la jugada con un pase rápido que terminó en la volea de Santiago Ascacibar, tras una acción que incluyó a Bareiro. En el segundo, combinó con Lautaro Blanco, llegó al fondo y metió el centro que derivó en el cabezazo goleador de Miguel Merentiel. El tercero volvió a tener la firma de la Bestia, pero con un pase exquisito de tres dedos de Paredes, en una jugada que mostró el techo futbolístico del equipo.

Del otro lado, Lanús pagó el desgaste emocional tras conquistar la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná. El reconocimiento de su gente y las ausencias sensibles también influyeron. Pero nada quita mérito a una victoria que Boca necesitaba con urgencia.

El hincha, golpeado por tantas pálidas, viajó casi por inercia, sostenido apenas por la esperanza. Se fue con una goleada que le devolvió la sonrisa. Ahora la incógnita es si fue solo una noche perfecta o el inicio de una reconstrucción que el mundo Boca espera desde hace demasiado tiempo.