Giro en la Causa: camionero simuló un asalto y fue descubierto por la Policía

La rápida investigación de la Policía de la Provincia dejó al descubierto al camionero, quien inventó un asalto junto a un cómplice para quedarse con el dinero.

Hoy 23:42

Lo que en un primer momento fue denunciado como un asalto a mano armada en el departamento Moreno dio un giro inesperado tras el rápido y minucioso avance investigativo llevado adelante por la Policía de la Provincia.

El conductor arribó al hospital de la ciudad de Quimilí con golpes y cortes visibles, en aparente estado de shock, lo que motivó la inmediata intervención policial, que dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que se lleve a cabo la investigación y trabajos periciales a través de Criminalística, ordenando además el secuestro preventivo del camión y la realización del examen médico al conductor.

Sin embargo, con el correr de las horas, personal de la División Robo y Hurto detectó inconsistencias en el testimonio brindado. A partir de nuevas entrevistas y tareas investigativas, se logró establecer que el hecho habría sido simulado.

De acuerdo a las pruebas reunidas, el transportista habría sustraído el dinero en complicidad con un allegado domiciliado en la provincia de Tucumán, a quien le habría entregado el efectivo alrededor de las 7:00 de la mañana con el propósito de repartirse el botín.

Ante esta situación, la fiscal dispuso la ubicación del titular de la empresa de transporte a fin de formalizar la denuncia penal. En tanto, el camionero quedó alojado en calidad de aprehendido, mientras la causa fue recaratulada en contra del chofer y su cómplice.

Con este tipo de procedimientos, la Policía de la Provincia reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, actuando con celeridad ante cada denuncia.