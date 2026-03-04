Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAR 2026 | 26º
X
País

Milei: “Cada vez que bajamos impuestos y desregulamos estamos devolviendo la propiedad privada”

Milei se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

Hoy 18:04

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que "la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitlaismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, subrayó.

El Presidente destacó que "cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”.

El mandatario se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

TEMAS Javier Milei

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad multó a particulares que realizaron poda de árboles en Alsina y Belgrano
  2. 2. El tiempo para este miércoles 4 de marzo en Santiago del Estero: se espera que las tormentas continuen durante toda la jornada y anuncian 30° de máxima
  3. 3. Dictaron prisión preventiva para el acusado de asesinar a Alejandro Ordoñez en el barrio Centenario
  4. 4. Detienen en Córdoba al camionero que chocó al alumno del colegio San Jorge
  5. 5. Violento asalto a camionero: le dispararon dos veces y lo despojaron de una importante suma de dinero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT