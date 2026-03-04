Milei: “Cada vez que bajamos impuestos y desregulamos estamos devolviendo la propiedad privada”

Milei se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

Hoy 18:04

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que "la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores".

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitlaismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, subrayó.

El Presidente destacó que "cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”.

El mandatario se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.