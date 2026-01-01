Ingresar
Nicolás Vázquez hizo una profunda reflexión del año 2025: "Construir más, destruir menos"

El actor se sinceró sobre el 2025, un ciclo que marcó un antes y un después en su vida.

Hoy 20:20

Nicolás Vázquez hizo un profundo posteo en sus redes sociales, donde reflexionó acerca de un año complicado, principalmente por la escandalosa separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja.

Este año fue de mucho aprendizaje y, una vez más, confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”, aseguró el actor.

Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, continuó.

Acto seguido, escribió una contundente frase que muchos relacionaron con sus conflictos personales. “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro”, manifestó.

Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”, finalizó.

