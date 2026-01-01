Investigan la muerte de un niño de 3 años: se habría ahogado en una pileta

El trágico hecho tuvo lugar en el paraje Las Tinajas. La causa continúa en etapa de investigación y se esperan los resultados de las pericias médico-forenses para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Hoy 07:17

Un lamentable hecho es materia de investigación tras el fallecimiento de un menor de edad, ocurrido en la noche del 31 de diciembre, en circunstancias que aún se encuentran bajo análisis.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 22:20, personal de guardia recibió un llamado telefónico por parte de la enfermera de turno del hospital distrital de Suncho Corral, quien solicitó la presencia policial en el nosocomio. Ante esta situación, efectivos se dirigieron al lugar y se entrevistaron con el doctor Diógenes Soria, quien informó que momentos antes había ingresado una ambulancia proveniente de la ciudad de Quimilí, trasladando a un menor identificado como G.M.M. con domicilio en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno.

Tras ser examinado por el facultativo, el médico constató el deceso del menor, motivo por el cual solicitó la intervención de Sanidad Policial y del Cuerpo Médico Forense, a fin de llevar adelante los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, cerca de las 23:40, se realizó una ampliación del informe, en la que el personal policial se entrevistó con la madre del menor de apellido Moreno, de 26 años, de la localidad de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

La mujer manifestó que su hijo se encontraba en el paraje Las Tinajas, en el domicilio de su hermana, también de apellido Moreno, de 32 años, y señaló que en el fondo de la vivienda habría una pileta a la cual presuntamente el menor habría ingresado, aunque aseguró desconocer las circunstancias precisas en las que se produjo la tragedia.

La causa continúa en etapa investigativa y se aguardan los resultados de las pericias médico-forenses para determinar con precisión las causas del fallecimiento.