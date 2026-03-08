Terrible accidente en la Ruta 64: murió un hombre y cinco personas resultaron heridas tras un violento choque

Dos camionetas y una motocicleta estuvieron involucradas en el hecho y los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional.

Hoy 21:18

Un grave accidente de tránsito con una víctima fatal se registró en las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 64, al oeste de ciudad Capital, a la altura del sector conocido como la Balanza, donde dos camionetas chocaron de frente y provocaron la muerte instantánea de uno de los conductores.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una Renault Kangoo y una Fiat Strada, además de una motocicleta Honda CG Titán que circulaba por la zona al momento del impacto.

De acuerdo con el informe preliminar, la Renault Kangoo se desplazaba en sentido este-oeste, mientras que la Fiat Strada lo hacía en dirección contraria. En circunstancias que son materia de investigación, la camioneta Fiat habría intentado sobrepasar a la motocicleta, lo que habría derivado en el violento choque frontal entre ambos rodados.

Tras el impacto, el motociclista y su acompañante derraparon de manera violenta sobre la cinta asfáltica, generando una escena de gran dramatismo en el lugar.

Como consecuencia del choque, Mario Orlando Paz (38), con domicilio en el barrio Libertad de la Capital, quien conducía la Renault Kangoo, falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En el vehículo viajaba además Juan Marcelo Díaz, residente en el barrio Industria.

Por su parte, la Fiat Strada era conducida por Sergio Cabrera (58), quien viajaba acompañado por Daniela Santucho (48), ambos con domicilio en la localidad de Lavalle.

En tanto, la motocicleta Honda CG Titán era conducida por Guillermo Gabriel Paz (30), del barrio John Kennedy, quien circulaba junto a Claudio Sebastián Gómez (41), del barrio Bosco II.

Todos los sobrevivientes del siniestro fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional, donde quedaron internados con diversas lesiones, mientras los médicos evaluaban la gravedad de cada caso.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Comunitaria N°10, que realizó las tareas correspondientes para preservar la escena y asistir a las víctimas, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales para determinar con precisión las causas del trágico accidente.