Jornada del 8M en el Fórum reunió a mujeres de toda la provincia

El evento organizado por el Ministerio de Justicia incluyó distinciones a “Mujeres que inspiran” y un minuto de silencio por víctimas de violencia de género.

Bajo el lema “Santiagueñas que inspiran, crean y transforman”, se desarrolló este domingo el evento “8M”, en el Centro de Convenciones Fórum, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, organizado por el Ministerio de Justicia de la provincia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Género.

Esta actividad reunió a mujeres de distintos ámbitos quienes compartieron un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre la importancia de seguir construyendo una sociedad más equitativa promoviendo respeto, inclusión y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos.

El acto oficial contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; los ministros de Justicia, Matilde O’Mill; de Salud, Natividad Nassif; de Producción, Néstor Machado y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además de la intendente de la Capital, Norma Fuentes y otros funcionarios provinciales y municipales e invitados especiales.

En ese contexto se realizaron reconocimientos a “Mujeres que inspiran” mediante la entrega de distinciones a quienes se destacan por su labor en distintos ámbitos como en el político, académico, de la salud, participación social y comunitaria, ciencia e innovación, producción, deporte y la representación sindical. También se hizo un minuto de silencio por las mujeres santiagueñas víctimas de la violencia patriarcal.

Durante el encuentro, la ministra O’Mill invitó a reflexionar sobre el significado de esta fecha al señalar: “Este día no es solo de conmemoración, es un llamado a la responsabilidad compartida a construir una sociedad donde el respeto y la igualdad la dignidad de las mujeres no dependan de circunstancias excepcionales, sino que formen parte de la cultura cotidiana. Honramos a las mujeres que trabajan, que cuidan, que crean, que sostienen las comunidades y que siguen abriendo caminos”.

“Hoy no solamente recordamos una lucha histórica; reafirmamos una tarea del presente y una gran responsabilidad hacia el futuro, seguimos trabajando con decisión, con inteligencia y con compromiso colectivo para que la igualdad deje de ser una promesa pendiente y se convierta definitivamente en una realidad”, agregó.