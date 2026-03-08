Ingresar
Fuerte sismo en Japón dejó tres muertos y cientos de heridos

El terremoto de 6,1 grados se registró en Osaka y generó daños en la infraestructura.

Hoy 20:19
Japón

Japón sufrió un sismo de 6,1 grados en la prefectura de Osaka, ubicada en la isla de Honshu a 500 kilómetros de Tokio. La Agencia Meteorológica (JMA), que inicialmente reportó una magnitud de 5,9, confirmó que el hipocentro se situó a 13 kilómetros de profundidad.

El fenómeno dejó un saldo de tres muertos y 300 heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de nueve años, quien falleció tras el desplome de un muro.

El fuerte temblor provocó el derrumbe e incendio de edificios en Osaka y Takatsuki, donde varias personas quedaron atrapadas. Pese a la intensidad del evento, no se activó la alerta de tsunami.

Las consecuencias afectaron gravemente el transporte: se suspendió el servicio del tren bala y de los trenes locales en Osaka, Shiga, Kioto y Nara. Asimismo, el aeropuerto de Kansai debió cerrar para inspeccionar el estado de sus pistas.

