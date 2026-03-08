“Necesito algo dulce”: Andrea del Boca protagonizó un divertido momento en “Gran Hermano 2026”

La actriz se guardó comida en su habitación y el video se viralizó entre los fanáticos del reality.

Hoy 22:36

Andrea del Boca se guardó comida en la habitación de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). El video se viralizó y generó polémica entre los seguidores del reality.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Sigo juntando cosas en mi bolsita porque este es el antojo de la noche, que necesito comer un pedacito de algo dulce”, dijo la actriz, mientras guardaba un tupper en una bolsa de tela que estaba sobre su cama.

Al mirar a la cámara, argumentó: “Así que me traje un poquito de dulce de membrillo antes que desaparezca". “Tengo un pedacito para hoy, para mañana y para el lunes. Lo vamos racionando”, sostuvo.

“Mañana se lo voy a mostrar a Gran Hermano que va creciendo la bolsa. En cualquier momento me llevo un pollo”, cerró entre risas.

El video fue compartido en las redes sociales del reality y los usuarios opinaron sin filtros: mientras algunos cuestionaron la actitud, otros la apoyaron.

Posteo

“Soy esa”, “La risa del final me destruye”, “¿Se puede hacer eso?“, ”Es la única que da muchísimo contenido", “¿No era que no se podía guardar cosas de la heladera en habitación?“, ”Ya empezaron a esconder comida", “Creo que aunque sea Andrea del Boca había quedado Claro que estaba prohibido llevar alimentos para esconder en las habitaciones”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron.