El tiempo para este lunes 9 de marzo en Santiago del Estero: pronostican tormentas durante la madrugada y una máxima de 26°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con una máxima de 26° y precipitaciones que podrían presentarse durante gran parte del día.

Hoy 01:49

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes en Santiago del Estero una jornada marcada por condiciones inestables y probabilidades de tormentas, especialmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el organismo, la temperatura máxima alcanzará los 26° mientras que la mínima será de 20°, en un contexto de tormentas fuertes durante la madrugada.

Las lluvias podrían continuar a lo largo de la jornada, aunque con menores probabilidades de precipitaciones hacia la noche, cuando se espera una leve mejora en las condiciones del tiempo.

En cuanto al pronóstico extendido, para el martes el SMN prevé una temperatura máxima de 29° y una mínima de 18°, con probabilidades de tormentas aisladas durante todo el día.

De esta manera, la inestabilidad climática se mantendría al menos hasta mediados de semana, con períodos de lluvias y cielo mayormente nublado en la provincia.