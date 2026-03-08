“Irán ponía en riesgo al mundo”: Milei respaldó la ofensiva contra el régimen iraní y reafirmó su alineamiento con Trump

El presidente Javier Milei ratificó su fuerte alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, y defendió la ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump contra Irán, al sostener que el régimen iraní representa una amenaza para la seguridad global.

Durante una entrevista televisiva concedida antes de iniciar su viaje oficial a Estados Unidos, el mandatario argentino afirmó que Irán incumplió sus compromisos internacionales al continuar con el desarrollo de armamento nuclear.

“Irán se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y las estaba desarrollando, poniendo en riesgo a todo el mundo”, sostuvo el jefe de Estado al referirse al conflicto que en las últimas semanas derivó en un enfrentamiento armado en la región.

En ese contexto, Milei justificó la postura adoptada por Washington frente a Teherán y volvió a remarcar su respaldo político al presidente estadounidense Donald Trump, con quien mantiene una estrecha sintonía en materia de política exterior.

El mandatario argentino también vinculó al régimen iraní con organizaciones terroristas internacionales, al recordar los atentados que sufrió Argentina en la década de 1990.

“Irán se dedicaba a financiar terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina”, expresó Milei en alusión a los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, dos de los atentados más graves de la historia del país.

En ese mismo pasaje, el presidente lanzó además una crítica al kirchnerismo al mencionar el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al que volvió a cuestionar durante la entrevista.

Las declaraciones del mandatario se producen en un escenario internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de los ataques contra instalaciones iraníes y las advertencias cruzadas entre Teherán, Washington y Tel Aviv.

Con esta postura, el Gobierno argentino refuerza su alineamiento diplomático con Estados Unidos e Israel, una orientación que Milei ha sostenido desde el inicio de su gestión y que se refleja tanto en su discurso político como en la política exterior impulsada por su administración.