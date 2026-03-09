Estafa inmobiliaria: piden eximición de prisión para madre y sobrino de Zambolín

La defensa de Herminia Miculán y de Facundo Suárez Zambolín presentó el escrito ante el juez. "La madre solo refrendó un poder, pero es ajena a las operaciones posteriores. Y Facundo era un simple secretario de Oscar", aseguran.

La madre y un sobrino del empresario Oscar Zambolín presentaron ante la Justicia pedidos de eximición de prisión en una investigación por presunta estafa vinculada a la venta de departamentos en un edificio inconcluso ubicado en calle La Plata. El pasivo estimado del emprendimiento rondaría los U$S 2.000.000.

El escrito fue presentado el sábado ante el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, y cuenta con las firmas de los abogados Sebastián Robles y Alejo Zuaín.

Los planteos fueron realizados en representación de Herminda Miculan, madre de Zambolín, y de Facundo Suárez Zambolín, sobrino del empresario.

Edificio estafa inmobiliaria

Las denuncias también alcanzan a Oscar Zambolín y a los hermanos Díaz Pappa, propietarios del terreno donde debía levantarse el edificio.

El abogado Sebastián Robles señaló que los pedidos se presentaron tras la difusión periodística del caso y afirmó que sus representados son ajenos a cualquier maniobra ilegal. Según explicó, Herminda Miculan solo habría firmado un poder sin intervenir en operaciones posteriores, mientras que Facundo Suárez Zambolín se desempeñaba como secretario sin participación en decisiones del emprendimiento.

Robles indicó además que la causa se encuentra bajo la intervención de la fiscal Luciana Jacobo y que la defensa buscará reunirse con ella. También sostuvo que sus clientes tienen la intención de colaborar con la investigación.

Denuncia de compradoras

Por otra parte, las abogadas Graciela Yasmín Julián Anguio y María Graciela Anguio Lindow denunciaron al grupo empresario por presunta estafa y asociación ilícita.

Las denunciantes afirmaron haber pagado más de U$S 100.000 por dos departamentos.

Con el patrocinio del abogado José Esteban Julián Anguio, la presentación menciona los delitos de estafa y asociación ilícita en concurso real, y no descarta otras posibles calificaciones como administración fraudulenta, falsedad o uso de instrumento y ocultamiento o insolvencia fraudulenta.

Las denunciantes anticiparon que se presentarán en la Fiscalía para solicitar su constitución como querellantes. Según indicaron, el emprendimiento habría afectado a varios compradores que realizaron pagos por unidades que no fueron entregadas ni escrituradas y donde tampoco se habría registrado avance de obra.

Próximas definiciones

El juez Fernando Paradelo deberá analizar el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa.

Una posibilidad es dar intervención al Ministerio Público Fiscal y luego emitir una resolución escrita. Otra alternativa es convocar a una audiencia con participación de la defensa, la querella y la Fiscalía.

La causa se encuentra en una etapa inicial de investigación, por lo que aún no está definido el encuadre definitivo ni si el conflicto quedará en el fuero penal o tendrá derivaciones en el ámbito civil.