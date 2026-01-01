La Ruta 34 se cobró la vida de otra persona en un accidente de tránsito

La víctima es un tucumano de 62 años. Su esposa sufrió lesiones de consideración.

Hoy 11:44

Un violento siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1510, en la provincia de Salta, dejó como trágico saldo una persona fallecida y una mujer con lesiones de consideración, mientras la Justicia avanza para determinar las responsabilidades del hecho.

La víctima fatal fue identificada como Roberto Roldán, de 62 años, quien viajaba como acompañante en un automóvil Chevrolet Corsa que terminó destruido tras colisionar con una camioneta por causas que aún son materia de investigación.

En el mismo rodado se desplazaba su esposa, Sonia Amar, de 56 años, quien conducía el vehículo y sufrió la fractura de una muñeca, además de múltiples cortes y traumatismos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el matrimonio se trasladaba desde la provincia de Tucumán con destino a Salta cuando se produjo el impacto, de gran violencia, que provocó que ambos vehículos quedaran diseminados sobre las banquinas de la ruta.

El alerta al sistema de emergencias 911 se registró a las 8.50, lo que permitió el rápido despliegue de efectivos policiales y personal sanitario.

Pese a la asistencia brindada en el lugar del hecho, se constató el fallecimiento de Roldán, mientras que la mujer fue estabilizada y, por pedido de sus familiares, trasladada posteriormente a una clínica, donde permanece internada bajo observación médica.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud del conductor del otro vehículo involucrado. La investigación continúa en curso para esclarecer cómo se produjo el siniestro y establecer eventuales responsabilidades penales.