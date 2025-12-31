Violento vuelco en un camino rural cerca de Matará: un hombre fue hospitalizado

El siniestro vial ocurrió este miércoles al mediodía en el paraje Callejón Bajada, a unos 7 kilómetros de Matará. El conductor fue trasladado a Suncho Corral con dolores en el pecho y el cuello.

Hoy 17:38

Un siniestro vial se registró en la jornada de este miércoles, alrededor de las 13.30 horas, en el paraje Callejón Bajada, ubicado a aproximadamente 7 kilómetros de la localidad de Matará, donde un vehículo protagonizó un violento vuelco mientras circulaba por un camino enripiado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, por causas que aún se tratan de establecer, el rodado perdió el control al transitar una curva cerrada, se precipitó hacia la banquina y dio al menos dos vuelcos, quedando finalmente con las ruedas hacia arriba.

Hasta el lugar acudió una ambulancia, que trasladó al conductor, Mendoza Ariel Martín, al hospital de la ciudad de Suncho Corral. De acuerdo con el parte médico preliminar, el hombre manifestaba dolores en el pecho y en el cuello, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido.

Efectivos policiales entrevistaron a los acompañantes, quienes indicaron que se trasladaban desde la provincia de Buenos Aires con destino al paraje Vaca Huañuna, donde planeaban pasar las fiestas de Año Nuevo junto a familiares. Según relataron, el accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo al tomar la curva.

En el hecho tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Eugenia Callegaris, quien dispuso mantenerse informada sobre la evolución del estado de salud del conductor y que se recepcione entrevista a su esposa, a fin de avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.