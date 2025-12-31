Jubilado muere dos días después de recibir una golpiza durante un asalto

El hecho sucedió en el barrio General Paz y la víctima alcanzó a identificar a sus dos agresores antes de morir.

Hoy 06:37

La fiscal Belkis Alderete encabeza una investigación por la muerte de un hombre de 68 años, domiciliado en el barrio General Paz, quien días antes de fallecer llegó herido y cubierto de sangre a la casa de su ex pareja, asegurando haber sido víctima de un violento asalto.

La denuncia fue radicada ayer en la Comisaría Quinta por Marcela, de 43 años, residente en Los Mojones, quien señaló que su padre, Manuel Gregorio Ríos, habría sido atacado por una pareja identificada como Yamila C. y Ramón A.

Según consta en su declaración, el hecho ocurrió el 23 de este mes, cuando Ríos se presentó en la vivienda de su ex esposa con lesiones visibles en el rostro y profundos cortes en el brazo izquierdo, compatibles con el uso de un arma blanca. Al ser consultado, el hombre relató que había sido asaltado en inmediaciones de la cancha de Peruchillo.

Tras recibir el llamado de la ex pareja de Ríos, sus hijas Marcela y Sonia acudieron al lugar y le propusieron trasladarlo de urgencia a un hospital, pero él se negó en reiteradas oportunidades. Finalmente, fue llevado a su casa de calle Pancho Ramírez, donde permanecía solo.

Horas más tarde, las mujeres regresaron y encontraron a su padre con dolores intensos de cabeza y dificultades para caminar, aunque aún consciente. Nuevamente rechazó la atención médica. Al día siguiente, por la mañana, Marcela advirtió un marcado deterioro de su estado general, y por la tarde notaron que tenía serios problemas para hablar, lo que motivó el aviso a la policía.

Efectivos policiales y personal del SEASE trasladaron al herido al hospital Independencia, donde los médicos detectaron coágulos cerebrales y ordenaron su derivación urgente al hospital Regional. Allí fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció, pese a los esfuerzos del equipo médico.

El cuerpo fue retirado por la familia, velado y sepultado sin intervención judicial, situación que recién se revirtió ayer con la presentación formal de la denuncia. Ante ello, la fiscal Alderete ordenó reconstruir los últimos movimientos de la víctima, secuestrar su historia clínica y evaluar la posible exhumación del cuerpo, ya que no se realizó autopsia.