Ediles analizaron el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026

El presupuesto, en principio, será tratado por los miembros del Honorable Concejo deliberante el próximo miércoles 7, a las 10 de la mañana, en sesión extraordinaria.

Hoy 00:44

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del H. Concejo Deliberante recibió en audiencia a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de la consideración y análisis del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026, luego de haberse sancionado en el Congreso de la Nación el Presupuesto Nacional 2026.

Fueron miembros informantes la secretaria de Economía Municipal, Cra. Felisa Anabel Arce, el subsecretario de Economía, Cr. Francisco Zamora y la directora de Presupuesto, Cra. Miriam Manzur, quienes fueron recibidos por el presidente del cuerpo, Humberto Santillán, y los ediles del Frente Cívico, Mario Alberto Nazer, Carlos Rodolfo Basualdo, Gabriela Ortiz, Florencia Gómez. César Bravo, Gustavo Salvatierra Rodríguez y por el bloque Frente Cambiemos, Horacio Agustín Acosta.

En la oportunidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 65 Inc 5 de la Carta Orgánica Municipal, se elevó al cuerpo legislativo municipal el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2026, que representa las proyecciones de recursos y volúmenes a ejecutarse en el próximo periodo fiscal y traduce básicamente la función esencial del municipio cual es la de responder a las demandas de los vecinos en términos de servicios e inversión.

El presupuesto, según se informó a los ediles, refleja la continuidad y profundización de las políticas vigentes orientando el gasto público a los Servicios Sociales, destinados a las acciones inherentes a Higiene Urbana, Alumbrado Público, y otros servicios prestados por el municipio a la comunidad. Subraya así también la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura.

Se subrayó que es importante destacar la continuidad de las inversiones para obra de infraestructura, ya que son de fundamental importancia para el mantenimiento de la comuna las que serán ejecutadas con fondos de rentas generales. Esto es posible, indicaron los funcionarios, en virtud de que se cumplió con el objetivo de administrar las cuentas públicas de manera equilibrada, evitando el endeudamiento, lo que permite al municipio proyectar un nuevo presupuesto para el año entrante, sin resentir la prestación de servicios esenciales que debe garantizar el municipio.

El presidente del H. Concejo Deliberante, Humberto Eduardo Santillán, indicó que "la reunión estaba prevista. Lo que no teníamos definida era la fecha, porque esperábamos la definición del Congreso de la Nación, diputados y senadores, sobre la aprobación del Presupuesto Nacional, que tiene que ver con cómo va impactando en las provincias y en los municipios. Entonces, ya definido ese tema y, ya sabiendo también cuál es el calendario legislativo que tiene la Cámara de Diputados de la provincia, hemos iniciado el tratamiento del proyecto en comisión".

Indicó que "se invitó al equipo de economía, a la secretaria de Economía, Cra. Anabel Arce, al subsecretario de Economía, Cr. Francisco Zamora, acompañados por la directora del Presupuesto, donde nos han informado de la composición del presupuesto, algunas características, y han respondido a preguntas aclaratorias y ampliatorias del texto original del mensaje del DEM sobre el proyecto de Presupuesto General 2026".

Por último, señaló que "nosotros al estar de receso, los martes tenemos guardia especial, y vamos a seguir con la tarea legislativa, elaborando el despacho, para convocar en principio a sesión extraordinaria para el miércoles 7, a las 10 hs, para tratar y aprobar el Presupuesto General 2026 de la Municipalidad de la Capital".