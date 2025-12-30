Ingresar
Policiales

Un camión volcó su acoplado cargado de carbón tras esquivar un bache en la Ruta 21

El accidente ocurrió en cercanías de la localidad de Tacañitas, en el departamento Taboada. El conductor resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Hoy 17:47

Se registró un accidente vial en las últimas horas sobre la Ruta Provincial N° 21, en inmediaciones de la localidad de Tacañitas, departamento Taboada, donde un camión que transportaba carbón volcó su acoplado tras realizar una maniobra evasiva.

De acuerdo con lo manifestado por el conductor del rodado, el hecho se produjo cuando intentó esquivar un bache existente sobre la calzada. Al desplazarse hacia la banquina, la maniobra provocó la rotura del enganche, lo que derivó en el desprendimiento del acoplado del chasis y su posterior vuelco, quedando parte de la carga esparcida a la vera de la ruta.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, quienes constataron que el conductor no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. El siniestro dejó como saldo daños materiales tanto en el vehículo como en la mercadería transportada.

Finalmente, se informó que el tránsito no fue interrumpido de manera total, aunque se recomendó circular con precaución por la zona debido a la presencia del carbón sobre la banquina, hasta la remoción completa del acoplado y la carga.

