Tragedia en la Ruta 9: tres santiagueños murieron en un violento accidente en Tucumán

El siniestro ocurrió a primera hora de este martes a la altura de Mancopa–El Bracho, y dejó además dos personas gravemente heridas, entre ellas el conductor del vehículo.

Hoy 09:23

Un grave accidente de tránsito se registró este martes 30 de diciembre, alrededor de las 7.10, sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 1170, en la zona de Mancopa–El Bracho, provincia de Tucumán. El siniestro dejó como saldo tres personas fallecidas, todas oriundas de Santiago del Estero.

De acuerdo con la información brindada por personal de la Comisaría de Mancopa, un automóvil Renault Sandero color bordo, que circulaba en sentido sur–norte, perdió el control por causas que aún se investigan, derrapó y terminó impactando violentamente contra un grupo de eucaliptos ubicados a la vera de la ruta.

En el vehículo se desplazaban cuatro personas adultas y un menor de edad. Como consecuencia del violento impacto, dos mujeres y un hombre fallecieron en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Olga Estela Morán, domiciliada en Santiago del Estero Capital; Cecilia Vizeta Orrieta; y Luis Leonardo Suárez, de 38 años, también con domicilio en la capital santiagueña.

El conductor del rodado, Lucas Nahuel Orrieta, de 20 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital de El Bracho, donde permanece internado con pronóstico reservado. En tanto, el menor que viajaba en el automóvil fue derivado a un centro de salud de la ciudad Capital, aunque hasta el momento no fue identificado oficialmente.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría El Bracho, junto a Bomberos, Corredores Viales y una grúa, que se encargó de remover el vehículo siniestrado. Además, se aguardaba la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal para la realización de las pericias correspondientes, con el fin de determinar las causas del trágico accidente.