El CePSI llora la partida de Cecilia Orieta tras el fatal accidente en la Ruta 9

La trabajadora del hospital pediátrico falleció en un trágico siniestro vial ocurrido en Tucumán. Desde la institución destacaron su compromiso, su calidad humana y acompañaron a su familia en este profundo dolor.

La noticia del violento accidente ocurrido este martes en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Tucumán, causó una profunda conmoción en Santiago del Estero. Entre las víctimas fatales se encontraba Cecilia Orieta, trabajadora del CePSI desde hace más de una década, cuya partida generó un hondo pesar en el ámbito de la salud pública provincial.

Desde el hospital expresaron su dolor a través de un emotivo mensaje de despedida, en el que destacaron su compromiso laboral y su calidad humana. “Hoy, en el CePSI, despedimos con profundo dolor a nuestra compañera Cecilia Orieta”, señalaron.

La mujer formaba parte del equipo desde el año 2009 y trabajaba como auxiliar de enfermería en la Sala 3. Sus compañeros la recordaron como “una persona trabajadora, luchadora y una excelente compañera”.

En el mensaje institucional también evocaron aspectos de su vida personal: “Amaba viajar y compartir experiencias”, expresaron, reflejando el cariño y el respeto que supo ganarse a lo largo de los años entre quienes compartieron su labor diaria.

Finalmente, desde el CePSI elevaron una plegaria por su eterno descanso y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento: “Que brille para ella la luz que no tiene fin, y que Dios conceda fortaleza y consuelo a su familia”.

La muerte de Cecilia se produjo en el marco del trágico siniestro vial ocurrido en la zona de Mancopa–El Bracho, donde también perdieron la vida Olga Estela Morán y Luis Leonardo Suárez, quienes serían familiares. Según informaron desde la Comisaría de Mancopa, un automóvil Renault Sandero perdió el control, derrapó y terminó impactando contra un grupo de eucaliptos ubicados a la vera de la ruta.

