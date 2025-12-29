Un hombre robó elementos de trabajo en una peluquería y fue aprehendido

El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida Independencia y Balcarce. Tras tareas investigativas y recorridos preventivos, uno de los presuntos autores fue interceptado y se logró secuestrar gran parte de los elementos sustraídos.

Hoy 21:13

Un hecho delictivo registrado en una peluquería de la ciudad Capital fue esclarecido tras un rápido accionar policial que permitió aprehender a uno de los sospechosos y recuperar una importante cantidad de herramientas de trabajo que habían sido sustraídas del comercio.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales arribaron a un local ubicado en la intersección de avenida Independencia y calle Balcarce, donde constataron que la puerta principal presentaba daños, con el vidrio completamente violentado. Posteriormente, el propietario del comercio informó el faltante de numerosos elementos, entre ellos máquinas de cortar cabello, rasuradoras, secadores, tijeras profesionales, capas de peluquería, termos y otros artículos de uso habitual.

A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y de las tareas investigativas, se estableció que dos sujetos ingresaron al local, se apoderaron de los bienes y luego se dieron a la fuga.

Con los datos obtenidos, el personal policial desplegó recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad, logrando ubicar a uno de los sospechosos en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir, pero fue reducido y demorado a los pocos metros. Se trata de un hombre de 30 años, conocido en el ambiente delictivo.

De manera simultánea, la Policía logró recuperar una gran cantidad de los elementos sustraídos, los cuales habían sido ofrecidos y vendidos en distintos puntos de la ciudad. Los bienes fueron secuestrados y puestos a resguardo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el demorado quedó aprehendido, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar al segundo involucrado en el hecho.