Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 28º
X
Policiales

Un hombre robó elementos de trabajo en una peluquería y fue aprehendido

El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida Independencia y Balcarce. Tras tareas investigativas y recorridos preventivos, uno de los presuntos autores fue interceptado y se logró secuestrar gran parte de los elementos sustraídos.

Hoy 21:13

Un hecho delictivo registrado en una peluquería de la ciudad Capital fue esclarecido tras un rápido accionar policial que permitió aprehender a uno de los sospechosos y recuperar una importante cantidad de herramientas de trabajo que habían sido sustraídas del comercio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales arribaron a un local ubicado en la intersección de avenida Independencia y calle Balcarce, donde constataron que la puerta principal presentaba daños, con el vidrio completamente violentado. Posteriormente, el propietario del comercio informó el faltante de numerosos elementos, entre ellos máquinas de cortar cabello, rasuradoras, secadores, tijeras profesionales, capas de peluquería, termos y otros artículos de uso habitual.

A partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y de las tareas investigativas, se estableció que dos sujetos ingresaron al local, se apoderaron de los bienes y luego se dieron a la fuga.

Con los datos obtenidos, el personal policial desplegó recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad, logrando ubicar a uno de los sospechosos en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir, pero fue reducido y demorado a los pocos metros. Se trata de un hombre de 30 años, conocido en el ambiente delictivo.

De manera simultánea, la Policía logró recuperar una gran cantidad de los elementos sustraídos, los cuales habían sido ofrecidos y vendidos en distintos puntos de la ciudad. Los bienes fueron secuestrados y puestos a resguardo.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el demorado quedó aprehendido, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar al segundo involucrado en el hecho.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar
  2. 2. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  3. 3. Denuncian a un contador y a una profesora por una estafa de cinco mil dólares
  4. 4. Impresionante video I Las llamas consumieron un auto sobre la Ruta 34 y su conductor se salvó de milagro
  5. 5. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT