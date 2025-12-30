La cartelera del Cine Teatro Renzi se renueva con cine familiar, producciones nacionales y grandes estrenos

Se informa al público que el Cine permanecerá cerrado los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero por las celebraciones de fin de año.

Hoy 14:57

El Cine Teatro Renzi dio a conocer su programación del 2 al 7 de enero, con propuestas pensadas para toda la familia, cine nacional y grandes producciones internacionales.

Dentro de la cartelera se destaca la proyección de “Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados”, una opción ideal para el público infantil y familiar, que se exhibirá todos los días a las 16:00 y 18:00 horas. La película invita a vivir una divertida aventura junto a Bob Esponja y sus amigos, quienes se embarcan en una misión llena de humor y situaciones disparatadas para recuperar los famosos pantalones cuadrados.

Asimismo, en el marco del Espacio INCAA, se proyectará la película “Desbarrancada” los días 2, 3 y 4 de enero de 2026, a las 20:00 horas, reafirmando el compromiso con la difusión del cine nacional. Se trata de una producción argentina que aborda una historia intensa y profunda, centrada en los vínculos humanos, las decisiones y las consecuencias que atraviesan a sus protagonistas.

Por su parte, el público podrá disfrutar de “Avatar: Fuego y Cenizas”, que se proyectará a las 21:40 horas, ofreciendo una propuesta de ciencia ficción y aventura. Esta nueva entrega transporta nuevamente a Pandora, donde se desarrollan conflictos que ponen en juego el equilibrio entre la naturaleza, la supervivencia y la lucha por el futuro.

Desde el Municipio se continúa fortaleciendo la oferta cultural del cine, promoviendo espacios accesibles y de calidad para el disfrute de toda la comunidad bandeña.