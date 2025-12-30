“A este Gobierno le va pésimo, lo salvó el cheque de Scott Bessent”: el duro análisis de Guillermo Moreno sobre la gestión de Milei

Guillermo Moreno habló con Radio Panorama y cuestionó con dureza la gestión económica de Javier Milei, rechazó la idea de un cierre de año positivo y advirtió sobre un escenario crítico en los próximos meses.

Hoy 20:59

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, realizó un duro diagnóstico sobre la situación económica y política del país durante una entrevista en Radio Panorama, donde rechazó la idea de que el Gobierno de Javier Milei cierre el año con resultados positivos y alertó sobre un escenario complejo hacia los próximos meses.

En su análisis, Moreno fue contundente al referirse a los indicadores financieros. “Hoy la tasa de interés a un día es del 120%, no sé quién puede decir que eso es victorioso o que está bien”, afirmó, y agregó: “Decir que termina bien Milei, yo diría que no”.

También puso el foco en la fortaleza parlamentaria del oficialismo, aunque cuestionó su significado real. “Milei ya tiene las manos suficientes para que no le hagan juicio político. ¿Eso es ganar? Qué sé yo”, ironizó. En ese sentido, advirtió que la ausencia de una salida institucional puede trasladar el conflicto al plano social: “Si lo que te queda es la calle, la política no tiene nada que hacer”.

Moreno cuestionó además las contradicciones del discurso económico del Presidente. “Se la pasó diciendo que la inflación es siempre un fenómeno monetario y ahora dice que va a emitir porque aumenta la demanda de dinero. Son pavadas”, sostuvo. Según su visión, el equilibrio macroeconómico actual es frágil y se sostiene a costa del deterioro cotidiano: “La macro se la aguantó porque la micro se la jugó a favor”.

En ese marco, advirtió sobre el impacto que la crisis tendrá en el corto plazo. “¿Sabés el tendal que va a haber para marzo?”, se preguntó, y puso como ejemplo la situación del turismo: “Hay hoteles en Mar del Plata que no se están abriendo, es una lágrima, es horrible todo esto”.

El dirigente también cuestionó el crecimiento de las importaciones y sus consecuencias sobre la producción nacional. “La noticia del día es que se vende regalado todo lo importado. ¿Cómo vas a pensar que eso va a terminar? Mal”, remarcó.

En relación al frente financiero, Moreno aseguró que el Gobierno estuvo cerca de una crisis mayor. “Estuvo a punto de caerse si no lo salvaba Scott Bessent”, afirmó, y planteó dudas sobre la sostenibilidad de ese respaldo: “¿Cuántos cheques más va a mandar? ¿Cuánto falta para que tenga que pedir uno y no venga?”.

Sobre el plano internacional, descartó a China como alternativa de desarrollo. “China no es ninguna solución para la Argentina. La solución es hacer trabajo, e industrializar el país”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre el daño a la industria local.

Finalmente, Moreno mencionó que lanzó su precandidatura presidencial de cara a 2027, aunque aclaró que no fue el primero en hacerlo, y explicó que su decisión responde a la necesidad de que la política asuma responsabilidades ante un escenario que, a su entender, es crítico. “Somos oposición porque le va mal al Gobierno, y yo creo que a este Gobierno le va pésimo”, concluyó.