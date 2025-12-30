Ingresar
Mitre y Güemes, con día y horario confirmados para sus debuts en la Primera Nacional

El Aurinegro visitará a All Boys y el Gaucho recibirá a Nueva Chicago.

Hoy 20:33

Mitre y Güemes volverán a ser los dos representantes de Santiago del Estero en la próxima temporada de la Primera Nacional, y ya empiezan a conocer detalles de su estreno en el campeonato.

Mientras ambas instituciones continúan trabajando en la conformación de sus planteles con la idea de ser protagonistas, en las últimas horas trascendió una programación tentativa para la primera fecha del torneo.

Según la información difundida, Mitre y Güemes debutarían el mismo día y horario. La presentación de ambos equipos sería el domingo 8 de febrero a las 17 horas.

En ese marco, el Aurinegro tendrá que viajar a Buenos Aires para visitar a All Boys en el estadio de Floresta, mientras que el Gaucho hará su estreno como local al recibir a Nueva Chicago en Santiago del Estero.

Si bien la programación todavía no fue oficializada, se espera que en los próximos días se confirme de manera definitiva o sufra alguna modificación de acuerdo a la organización del certamen.

