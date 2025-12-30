Listado de los jueces, funcionarios y empleados que trabajarán durante la Feria Judicial

El receso será desde el 1 de enero hasta el 31 del mismo mes, en todos los Centros Judiciales de la provincia.

Hoy 22:06

Mediante acordada de la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, se dispuso quienes serán las autoridades, magistrados, funcionarios y empleados que cumplirán tareas laborales durante el primer mes de 2026.

Por ese motivo, se acordó que el Presidente de Feria durante toda la Feria será el Dr. Eduardo Llugdar, quien tendrá a su cargo los asuntos de Sala de Superintendencia e intervendrá en las cuestiones jurisdiccionales de urgencia habilitadas para la Feria Judicial.

En tanto, la Dra. Ana Isabel Navarro se desempeñará como Secretaria de Superintendencia y Judicial del STJ del 1 al 16 de enero inclusive, mientras que la Dra. Karina Chaud Nigro cumplirá esas funciones entre el 18 al 31 de ese mes.

En cuanto a los magistrados y funcionarios que trabajarán en la feria de verano, la Cámara de Feria será la siguiente: del 1 al 16 de enero, los Dres. Fernando Viaña, Juliana Enriquez y Pedro Basbús, mientras que del 17 al 31, lo harán las Dras. María Soria Vildósola; Ana Cecilia Vittar y Analía Páez.

Como jueces en lo Civil y Comercial, Proceso y Conclusión de Causas intervendrán las Dras. Alicia Brim, en la primera quincena de enero y en la segunda, la Dra. Sonia Infante del Castaño.

En lo que respecta a asuntos de Familia en Capital, actuará la Dra. Carolina Anauate entre el 1 y el 16 y su colega, Dr. Sebastián Billaud, del 17 al 31.

En el ámbito laboral de primera instancia, lo hará el Dr. Roberto Carrizo durante todo enero.

Como jueza de Paz Letrado, se desempeñará la Dra. Alicia Cerutti del 17 al 31. En tanto, cumplirá esa función y también estará a cargo del Juzgado de Ejecución Fiscal, la Dra. Adela Jorge, entre el 1 y 16 de enero. Por su parte, la Dra. Josefina Führ intervendrá del 17 al 31 como jueza de Ejecución Fiscal.

En lo que respecta al Juzgado Concursal, Societario y Registral está afectada a cumplir tareas la Dra. Mónica González Bernal, del 1 al 31.

Los jueces de Control y Garantías de la Circunscripción Capital designados para la primera quincena del mes entrante son los Dres. Rodolfo Améstegui y Fernando Paradelo, mientras que para la segunda, las Dras. María Pía Danielsen, Carolina Salas y Sergio Guillet. El Dr. Gastón Merino, juez de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil que actuará durante toda la Feria.

En tanto, como juezas de Género intervendrán las Dras. Cecilia Laportilla (1 al 16) y Norma Morán (17 al 31 de enero). Como juez de Transición Penal, el Dr. Darío Alarcón, del 17 al 31.

En lo que respecta a la Secretaría Electoral, del 1 al 16 estará a cargo de la Dra. María José Moyano y el Dr. Luis Cantizano el resto dl mes que viene.

Centros Judiciales del interior

En la Circunscripción Banda, como jueces Civiles y Comercial trabajarán los Dres. Roxana Vera, en la primera quincena de enero y el Dr. Pedro Juri entre 17 y 31, quien también tendrá a su cargo asuntos de Familia en ese período.

Por su parte, la Dra. Natalia Taboada lo hará del 1 al 16 como jueza de Familia. Como jueces de Control y Garantías actuarán los Dres. Luciana Oyola y Gino Niccolai.

En Termas de Río Hondo, del 1 al 16 el Dr. Diego Vittar y del 17 al 31, el Dr. Silvio Sálice, a cargo del Juzgado de Control y Garantías.

En Añatuya, el Dr. Álvaro Mansilla (1 al 16) y la Dra. Gladys Lami (17 al 31) actuarán como jueces de Civil y Comercial y de Control y Garantías.

Mientras tanto, en la Jurisdicción Frías fueron designados el Dr. Gruillermo Paradelo durante toda la Feria como juez de Control y Garantías y también de desempeñará como magistrado del Fuero Civil y Comercial del 17 al 31 de enero, mientras que su par civil, Dra. Ana Sampaolesi, lo hará del 1 al 16.

Finalmente, en Monte Quemado, la Dra. Valeria Díaz Facundo Sayago se desempeñará como juez de Control y Garantías y Civil y Comercial, del 17 al 31 del mes próximo.