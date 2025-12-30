Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente a un niño de 5 años

La medida fue dispuesta por la Justicia tras un pedido de la Fiscalía de Abuso Sexual de la Circunscripción Banda, en el marco de una causa que investiga un hecho gravemente ultrajante.

Hoy 19:12

Avanza una causa por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de un menor de 5 años, por la cual la Justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre imputado por el hecho.

La investigación es impulsada por la fiscal Dra. Ana Azar, de la Unidad de Abuso Sexual de la Circunscripción Banda, junto a la instructora Nahir Basbús, quienes solicitaron la medida cautelar en razón de la gravedad del delito y los riesgos procesales existentes.

Según se informó, la denuncia fue radicada el 3 de diciembre por la madre del niño, de quien el imputado se encuentra separado. A partir de ello, la fiscalía requirió la detención, la cual se concretó el 4 de diciembre. Si bien la calificación legal actual es la de abuso sexual gravemente ultrajante, se indicó que podría agravarse por el vínculo, encontrándose pendiente la realización de una extracción genética para análisis de ADN, con el objetivo de acreditar la filiación entre el acusado y la víctima.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en la gravedad del hecho, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el hecho de que el menor develó inmediatamente lo ocurrido a una de sus hermanas. Además, se encuentran previstas evaluaciones psicológicas tanto para el imputado como para la víctima, informes socioambientales y la incorporación de nuevas pruebas.

Por su parte, la defensa se opuso al requerimiento, argumentando que no existían peligros procesales y que la investigación podía continuar con el imputado en libertad.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, rechazó el planteo defensivo y hizo lugar al pedido de la fiscalía, dictando la prisión preventiva por el plazo de ley.