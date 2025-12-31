Desbaratan faena clandestina y detienen a un joven por robo de ganado

El procedimiento se inició tras la denuncia de un productor cordobés, incluyó allanamientos en El Patay y Lilo Viejo y permitió el secuestro de armas y elementos utilizados para el abigeato.

Hoy 09:47

Un detenido y secuestro de armas tras un caso de abigeato en el departamento Moreno

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 44 de Tintina lograron desarticular una presunta faena clandestina de ganado luego de una denuncia presentada por un productor agropecuario de la provincia de Córdoba. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en los parajes El Patay y Lilo Viejo, y culminó con la detención de un joven de 25 años y el secuestro de armas de fuego y elementos utilizados para la faena.

La investigación se inició a partir de la denuncia de José Manubens, quien informó la sustracción de tres animales vacunos de su establecimiento rural denominado “La Turquita”, ubicado en el paraje Quilumpa. Tras la presentación, personal de la Sección Robo y Hurto llevó adelante tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Con los elementos reunidos, el juez de Control, Dr. Héctor Salomón, dispuso la realización de dos allanamientos simultáneos. En una vivienda del paraje El Patay, los uniformados secuestraron herramientas vinculadas a la faena clandestina, entre ellas una sierra, ganchos de hierro y un lazo, además de tres escopetas de distintos calibres y un rifle de aire comprimido.

En tanto, en un domicilio de la localidad de Lilo Viejo, se procedió al secuestro de otras dos escopetas, calibres 16 y 28, y a la detención de Rodrigo Nicolás Paz, de 25 años, conocido como “Pibe”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Capital, a cargo del Dr. Torresi, acusado de estar directamente vinculado al robo y posterior faena del ganado. La investigación continúa a fin de determinar la posible participación de otras personas en el hecho.