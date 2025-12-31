El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: un fuerte chaparrón sorprendió a quienes ”pasaron de largo”

Una vez más, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional acertó y alrededor de las 5.30 del primer día del 2026 una fuerte lluvia sorprendió a los santiagueños que seguían de festejo. ¿Cómo seguirá la jornada?

Hoy 05:35

Este jueves 1 de enero de 2026, Santiago del Estero tendrá un inicio de año marcado por el calor y condiciones inestables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el primer día del año, se prevé una temperatura máxima de 38° y una mínima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Si bien el SMN hablaba de bajas probabilidades de ormentas, un fuerte chaparrón cayó alrededor de las 5.30 en la Madre de Ciudades.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que el viernes continuará el ambiente caluroso, con una máxima de 37° y una mínima de 24°, manteniéndose condiciones similares en la provincia.