Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 ENE 2026 | 25º
X
Locales

El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: un fuerte chaparrón sorprendió a quienes ”pasaron de largo”

Una vez más, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional acertó y alrededor de las 5.30 del primer día del 2026 una fuerte lluvia sorprendió a los santiagueños que seguían de festejo. ¿Cómo seguirá la jornada?

Hoy 05:35
Lluvia tormenta cambio de tiempo

Este jueves 1 de enero de 2026, Santiago del Estero tendrá un inicio de año marcado por el calor y condiciones inestables, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para el primer día del año, se prevé una temperatura máxima de 38° y una mínima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Si bien el SMN hablaba de bajas probabilidades de ormentas, un fuerte chaparrón cayó alrededor de las 5.30 en la Madre de Ciudades.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que el viernes continuará el ambiente caluroso, con una máxima de 37° y una mínima de 24°, manteniéndose condiciones similares en la provincia.

Recuerda que puedes consultar todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento vuelco en un camino rural cerca de Matará: un hombre fue hospitalizado
  2. 2. El tiempo para este jueves 1 de enero en Santiago del Estero: un fuerte chaparrón sorprendió a quienes ”pasaron de largo”
  3. 3. Diario Panorama desea un próspero Año Nuevo a todos sus lectores
  4. 4. Este 1 de enero, mantenete informado a través de Diario Panorama
  5. 5. El Papa León XIV cerró el año litúrgico con un mensaje centrado en la paz y la esperanza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT